اخماد حريق شب حريق في مستودع لتخزين التبن في بلدة دير الغزال

اخمد عناصر الدفاع المدني حريقا شب حريق في مستودع لتخزين التبن في بلدة دير الغزال، وقد أتى الحريق ايضاً على سيارة كانت مركونة داخل المستودع واقتصرت الأضرار على الماديات.

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