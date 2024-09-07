السرايا اللبنانية: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة

اعلنت غرفة عمليات السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، بانه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعاً عن وطننا لبنان وشعبه، ‌‌‏استهدفت ‏السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت ‏ ‌‏07-09-‏‏2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة ‏مباشرة.‏ ‏

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