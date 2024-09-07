حزب الله: نفذنا هجوماً بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 في إيليت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني اليوم، الأحد، عن تنفيذ هجوم باستخدام مسيرات انقضاضية استهدف مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في منطقة إيليت، الواقعة شمال فلسطين المحتلة. وأكد الحزب في بيان له، أن الهجوم حقق إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية المتواجدة في المقر.

وأشار البيان إلى أن الهجوم يأتي رداً على التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد لبنان وفلسطين، ويُعد جزءاً من عمليات المقاومة المستمرة ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية. وأكد الحزب أن "المسيرات استهدفت المقر بدقة، وحققت أهدافها بشكل مباشر".

في المقابل، لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي تعليق رسمي حتى الآن على الهجوم أو حجم الخسائر الناجمة عنه. يُذكر أن الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي تُعتبر مسؤولة عن عمليات الجيش في المناطق الشمالية، بما في ذلك الحدود مع لبنان.

يأتي هذا الهجوم في وقت تتصاعد فيه التوترات بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الأحداث الجارية في غزة والتصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقد شهدت الفترة الأخيرة تبادلاً مكثفاً للهجمات بين الطرفين، في ظل استمرار الحرب على غزة والضغوط الدولية لتهدئة الوضع في المنطقة.

ويُعد الهجوم بالطائرات المسيرة من أساليب حزب الله المتطورة في استهداف المنشآت العسكرية الإسرائيلية، حيث يعتمد الحزب بشكل متزايد على التكنولوجيا في تنفيذ عملياته العسكرية، في إطار ما يسميه "معادلة الردع" مع إسرائيل.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بصفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية

خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب، يوم السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية. وتأتي هذه المظاهرة في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات متزايدة بشأن ملف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى الدولة العبرية.

احتشد المتظاهرون في وسط المدينة حاملين لافتات تطالب بإنهاء معاناة الأسرى والمطالبة بحل يضمن إطلاق سراحهم. ورفع المشاركون شعارات تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يشمل تبادل الأسرى وتحسين ظروفهم، معربين عن قلقهم إزاء استمرار أزمة الأسرى في ظل الأوضاع الحالية.

وتأتي هذه المظاهرة في وقت حساس حيث يُعتبر ملف الأسرى من القضايا الرئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد ازدادت المطالب الشعبية في إسرائيل بإبرام صفقة تبادل بعد تقارير عن تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الصراع المستمر.