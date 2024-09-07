الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة كالينوف شرقي أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا، حيث يواصل تقدمه في مواجهته مع القوات الأوكرانية التي يفوقها عدداً وتعاني نقصاً في العتاد.
واوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية حررت بلدة كالينوف في منطقة دونيتسك. وتقع البلدة على بعد حوالي 35 كيلومتراً من بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه منذ عدة أسابيع القوات الروسية التي تقترب منها.
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