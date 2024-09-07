شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يفتتح قرية الحرابى بالضبعة بمطروح بعد إعمار المنازل المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، افتتحت اليوم مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع روتاري قصر النيل، قرية الحرابي بالضبعة بمطروح بعد إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية.

تمت أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية الحرابي تحقيقًا لأهداف التحالف الوطني في الارتقاء بالقرى الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وتضمنت أعمال إعادة الإعمار بناء الجدران للمنازل المتهالكة، تركيب الأسقف والأرضيات، وأعمال المحارة، الأبواب، الشبابيك، وصلات المياه والكهرباء، وكافة أعمال السباكة والإنشاءات الأخرى.

على هامش فعالية افتتاح القرية، نظمت صناع الخير قافلة طبية موسعة للكشف على عيون أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات غذائية وحقائب مدرسية، تعكس هذه الجهود التزام التحالف الوطني ومؤسسة صناع الخير بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل المجتمعي، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر المستهدفة.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة "ايد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.



التحالف الوطنى يفتتح قرية الحرابي بالضبعة



