شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الإعمار للمنازل تتصدر جهود التحالف الوطنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجمعيات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمي تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادي بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

وتتضمن الجهود، مبادرات لإعادة تأهيل المنازل وتأثيثها تحت مظلة التحالف الوطني لتنتقل الأسر من حياة غير آدمية إلى حياة آدمية، ومن بينها تركيب أسقف وأعمال المحارة الداخلية والخارجية والفرش بغرفتي نوم وأنتريه وأجهزة كهربائية لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمشاركة المجتمع المدنى، في خلق حالة من الحراك الاجتماعي الهادف.

وفي السياق، ذاته افتتحت جمعية الأورمان قرية الحبون بمركز سنورس في محافظة الفيوم، بعد إعادة إعمار 50 منزلًا بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، تضمنت عملية الإعمار أعمال المحارة والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنازل، بالإضافة إلى تركيب السيراميك والأرضيات، والسباكة الداخلية، والكهرباء.

وتأتي هذه الجهود في إطار حملة “إيد واحدة” التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، بهدف تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.