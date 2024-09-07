بعد علاقة استمرت 4 سنوات .. "محمد" يتخلص من زوجة خاله بحيلة شيطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قررت جهات التحقيق في بني سويف، تجديد حبس "محمد.ن.ع"، 35 عامًا، عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجة خاله، وإخفاء جثتها أعلى سطح منزله.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت بلاغا، باختفاء " أ.م.ا"، ربة منزل 40 عامًا، متزوجة مقيمة إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف، في ظروف غامضة، فجرى تشكيل فريق بحث لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وفي اتجاه موازِ كثف أهالي القرية جهودهم للعثور عليها، فالبعض يراقب الطرقات، والبعض يبحث في المستشفيات، والأسواق، وأماكن التجمعات في كافة أنحاء المحافظة.

الساعات تمضي سريعًا، وقلب الأسرة يشتعل حزنًا على تغيب ابنتهم، بينما يحاول المقربون وأهل القرية مواساتهم، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم، وأثناء مراجعة رجال الشرطة للكاميرات الواقعة في عدد من شوارع القرية في محيط مسكن السيدة، تبين أنها خرجت من منزلها، وأثناء مرورها بأحد الشوارع دخلت منزلا، ولم تخرج منه، وأن المنزل يقيم فيه نجل شقيقة زوجها ويدعى "محمد.ن.ع"، و باستدعائه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بوجود علاقة آثمة بينه وبين والمجني عليها منذ 4 أعوام.

واعترف الجاني أنه فى اليوم الموعود جاءت المجنى عليها إليه في منزله، وأخبرته بأنها ستطلب الطلاق من خاله وتتزوجه، إلا أن المتهم رفض، فنشبت بينهما مشادة كلامية هددته خلالها بفضح أمره، فأخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه، وسدد لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، وأحضر شاكوشا وانهال عليها ضربا على رأسها، وحمل جثتها إلى السطح، ووضع عليها كوم كبير من الرمال لإخفاء جثتها، بعدها شارك مع الأسرة فى عملية البحث عنها بعد فقدان أثرها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل صدور قرار جهات التحقيق بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات.