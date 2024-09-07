لقطات تحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ العالقين في حريق عقار الإسكندرية -فيديو وصور



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

وثّقت مجموعة من المقاطع المصوّرة لحظات عصيبة خلال عمليات إنقاذ السكان العالقين في حريق عقار منطقة الورديان غرب الإسكندرية، لتشكف عن لقطات بطولية لأهالي المنطقة في مساعدة جيرانهم إلى جانب قوات الحماية المدنية.

ويظهر أحد المقاطع لقطة تحبس الأنفاس أثناء تمكن عدد من الشباب المتطوعين في انتشال طفل عالق في الطابق الخامس والأخير بالعقار المحترق لينجح بمساعدتهم في الوصول إلى سطح المبنى.

وفي مشهد آخر، وبينما تُسمع أصوات الصراخ والبكاء ونداءات الاستغاثة، حافظ طفل صغير على هدوئه داخل إحدى شرفات العقار منتظرا وصول من ينقذه، في حين ظهر عدد من الشباب المتطوعين يتسلقون أحد سلالم الإنقاذ لإجلاء باقي السكان العالقين، لتكشف كل لقطة منها عن قصة شجاعة وشهامة لن تمحى من ذاكرة أهالي المنطقة.

ووصلت الحصيلة الإجمالية لضحايا الحادث 19 مصابا أغلبهم باختناقات، فيما أسفر الحريق عن وفاة سيدة في العقد الثالث من العمر.

وبدأت نيابة مينا البصل تحت إشراف المستشار علاء فرج المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، تحقيقات موسعة في واقعة حريق عقار الورديان، والذي أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 19 آخرين.

وقررت النيابة العامة استدعاء مسئولي حي غرب، لسؤالهم عن تراخيص المحل، ومدى التزامه باشتراطات الدفاع المدني، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وسؤال المصابين بالمستشفى.

وتضمنت قرارات النيابة العامة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة المتوفاة وصرحت بدفن الجثمان عقب ذلك، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة مينا البصل تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق ببلوك 9 بالورديان بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول تستخدم كمخزن ومحل أحذية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان، وتصاعد ألسنة النيران والدخان إلى السماء.

ونجحت 5 سيارات إطفاء عملية في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوب النيران بسبب ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن مصرع فتاة تدعى "هبة فوزي خلف الله"، 38 سنة، وإصابة 19 آخرين جرى نقل 13 مصابًا منهم إلى مستشفيات رأس التين العام وكرموز والأميري الجامعي، فيما جرى علاج 6 مصابين باختناقات في موقع الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.





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