إسرائيل تبلغ الاتحاد الأوروبي بتأجيل زيارة مسؤول السياسة الخارجية

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل قد أبلغت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنها غير قادرة على استقباله في موعد زيارته المقرر. ولم يتم تحديد سبب التأجيل بشكل رسمي، لكن الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، شهدت مدينة رحوفوت الواقعة جنوب تل أبيب، مسيرة حاشدة شارك فيها مئات الإسرائيليين، الذين نادوا بضرورة إبرام صفقة تبادل للأسرى. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتفاوض وإيجاد حلول عاجلة لقضية الأسرى، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة لتقديم تنازلات من أجل تحقيق صفقة تبادل تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح رهائن.

الاحتجاجات في رحوفوت تأتي في ظل استمرار الصراع والتوترات في المنطقة، حيث يطالب المتظاهرون بإنهاء الأزمة بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية للطرفين.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار وتطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز

أفادت وسائل إعلام عربية اليوم السبت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدخل مخيم الفوار الواقع جنوب الخليل في الضفة الغربية، مما أسفر عن مواجهات عنيفة مع سكان المخيم.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة خلال الاقتحام، مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين وتسبب في حالة من الفوضى والاحتقان داخل المخيم.

وأشار شهود عيان إلى أن الاقتحام تزامن مع ساعات الذروة، حيث كان العديد من السكان في الشوارع، مما زاد من شدة التصعيد وتسبب في حالات اختناق وإصابات بين المواطنين.

هذا وقد فرضت القوات الإسرائيلية حصارًا على المنطقة ومنعت الدخول والخروج منها، بينما تستمر المواجهات في أجواء متوترة.

حزب الله يعلن قصف موقع مرج الإسرائيلي وإسقاط طائرة مسيرة

أعلن حزب الله في بيان له اليوم السبت عن قصف موقع مرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف.

وأوضح الحزب أن الهجوم استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا، مشيرًا إلى أن القصف قد أسفر عن إصابات وأضرار بالموقع.

في السياق ذاته، أعلن حزب الله عن تصديه لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون في أجواء منطقة البقاع. وأكد الحزب أنه استخدم صاروخًا لإسقاط الطائرة، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.