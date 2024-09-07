صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "ايليت هشاحر" و"يفتح" في الجليل الأعلى

ياسر رشاد - القاهرة - دوت صفارات الإنذار، اليوم السبت، في مستوطنات "آيلت هشاحر" و"يفتاح" في الجليل الأعلى، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت التقارير أن الصفارات دوت في الساعة 2:00 ظهرًا، وأشارت إلى أن سكان المستوطنات تلقوا تحذيرات من الهجمات الصاروخية المحتملة. وأفاد شهود عيان أن هناك حالة من الاستنفار بين السكان والقوات الأمنية في المنطقة.

تم تفعيل نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، وأكدت المصادر الأمنية أن التحقيق جارٍ لمعرفة مصدر الهجمات وتفاصيلها. لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن، فيما تستمر السلطات في تقييم الوضع وضمان سلامة المواطنين.

تأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه الجليل الأعلى توترًا متصاعدًا، حيث تحاول السلطات الإسرائيلية التعامل مع التهديدات المتزايدة في المنطقة.

والدة أسير في غزة تنتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية وتصف محور فيلادلفيا بالكذبة

انتقدت عيناف تسنغاوكر، والدة أحد الأسرى الاسرائيليين المحتجزين في غزة لدى المقاومة الفلسطينية حماس ، بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، ووصفت "محور فيلادلفيا" بأنه “كذبة جوفاء”، وأضافت أن المشكلة الحقيقية تتعلق بمحور سياسي أكثر عمقاً يشمل وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، واتهمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم دموية.

في تصريحات لها، أكدت تسنغاوكر أن الإسرائيليين في حاجة إلى صفقة تبادل جادة وأن استمرار الضغط العسكري لن يؤدي إلا إلى قتل الأسرى الإسرائيليين ، واعتبرت أن سياسة الحكومة الحالية غير فعالة، وأن الوقت قد حان لإيجاد حلول تعزز فرص الوصول إلى اتفاق شامل يضمن حياة الأسرى.

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية في إسرائيل حول كيفية التعامل مع الأزمة الحالية وتزايد الضغوطات للتوصل إلى صفقة تبادل أسري.

إسرائيل تبلغ الاتحاد الأوروبي بتأجيل زيارة مسؤول السياسة الخارجية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل قد أبلغت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنها غير قادرة على استقباله في موعد زيارته المقرر. ولم يتم تحديد سبب التأجيل بشكل رسمي، لكن الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، شهدت مدينة رحوفوت الواقعة جنوب تل أبيب، مسيرة حاشدة شارك فيها مئات الإسرائيليين، الذين نادوا بضرورة إبرام صفقة تبادل للأسرى. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتفاوض وإيجاد حلول عاجلة لقضية الأسرى، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة لتقديم تنازلات من أجل تحقيق صفقة تبادل تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح رهائن.

الاحتجاجات في رحوفوت تأتي في ظل استمرار الصراع والتوترات في المنطقة، حيث يطالب المتظاهرون بإنهاء الأزمة بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية للطرفين.