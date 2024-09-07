حزب الله: استهداف مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار وموقع المرج

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏على بلدة فرون، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 7-9-2024، مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:23 من بعد ظهر يوم السبت 7-9-2024، موقع المرج بقذائف ‏المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏