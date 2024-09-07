حزب الله: استهداف مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار وموقع المرج

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً على بلدة فرون، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 7-9-2024، مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:23 من بعد ظهر يوم السبت 7-9-2024، موقع المرج بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
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