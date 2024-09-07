انقلاب شاحنة على طريق عام العيشية- الجرمق ونجاة سائقها

انقلبت ظهر اليوم شاحنة متوسطة الحجم على طريق عام العيشية- الجرمق باتجاه سهل الميدنة كفررمان، عندما فقد سائقها السيطرة عليها بسبب تعطل المكابح، فانقلبت واندلعت فيها النيران، ونجا سائقها بعدما اصيب بجروح طفيفة.

وعملت فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية من منطقة جبل عامل الثانية على اخماد النيران.