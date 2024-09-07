قوى الامن: تدابير سير من قرنايل إلى كفر سلوان تزامنا مع سباق لبنان للدّفع الرباعي الأوّل

اعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة في بيان، بانه يُنظَّم يوم غدٍ الأحد 8-9-2024، من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 17:00، "سباق لبنان للدّفع الرباعي الأوّل"، على طريق غير معبَّد يمتد من قرنايل وصولاً إلى كفر سلوان.

واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم الاقتراب من مسار السّباق، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، حفاظاً على السّلامة العامّة.