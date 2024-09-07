الدفاع المدني: إنقاذ الأبنية السكنية بعد أن حاصرتها النيران التي اندلعت في أحراج بخعون

اشارت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، الى انه بعد أن كانت الأبنية السكنية في بلدة بخعون (قضاء الضنية) مهددة بسبب اقتراب النيران منها نجح عناصر الدفاع المدني بفضل ما بذلوه من جهود جبارة، وبمتابعة وإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ، من ابعاد الخطر عن الأهالي وحماية ممتلكاتهم.

واوضح البيان "تمكن العناصر، معززين بالآليات من مراكز متعددة وبصهاريج بلدية بخعون، من السيطرة على النيران التي اندلعت في بقعة جغرافية بالغة الانحدار تحوي مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بلدة بخعون".

وكانت عمليات الاطفاء قد انطلقت عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وقد نُفِّذت وسط ظروف بالغة الصعوبة نظراً لاشتداد سرعة الهواء ما أدى إلى امتداد النيران، كما أن المنحدر الشاهق حال دون تمكن الآليات من الاقتراب من موقع الحريق.

ويواصل العناصر العمل في هذه الاثناء على تبريد رقعة الحريق بإحكام منعاً لتجدده.