الجيش الإسرائيلي يقصف مدرسة شمال غزة ويزعم وجود مسلحين من حماس فيها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن قصفه منشأة كانت تُستخدم كمدرسة شمال قطاع غزة، بعد حصوله على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين من حركة حماس داخلها ، ووفقًا لبيان صادر عن الجيش، فإن القصف استهدف المنشأة بناءً على تقارير دقيقة تشير إلى أنها كانت تستخدم كمخبأ للمسلحين.

وأشار البيان إلى أن "العملية جاءت ضمن الجهود المستمرة لضمان الأمن ومواجهة التهديدات من قبل حركة حماس، والتي تستخدم المنشآت المدنية كستار لأنشطتها العسكرية".

وأكد الجيش أن الهدف من القصف كان "إزالة التهديدات المباشرة" دون الإضرار بالمدنيين. وأضاف أن "الجيش يواصل استهداف البنية التحتية لحماس وفقاً للمعايير العسكرية الدقيقة ويعمل على تقليل الأضرار الجانبية قدر الإمكان".

لم تصدر بعد أي تقارير عن الخسائر البشرية أو الأضرار الناجمة عن القصف، بينما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى تحقيق عاجل في الحادثة لضمان عدم استهداف المدنيين.

حزب الله يعلن قصف مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار بصواريخ الكاتيوشا

أعلن حزب الله، اليوم، عن استهدافه مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار الإسرائيلية باستخدام صواريخ الكاتيوشا. وذكر الحزب في بيان رسمي أن الهجوم جاء رداً على "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة"، مؤكداً أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة.

وأضاف البيان أن العملية تمثل جزءاً من التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية، مشدداً على أن الحزب "مستعد لمواجهة أي تصعيد جديد من الجانب الإسرائيلي".

عائلة المتضامنة الأمريكية عائشة نور تطالب بتحقيق مستقل في مقتلها وتنتقد التحقيق الإسرائيلي

طالبت عائلة المتضامنة الأمريكية التركية، عائشة نور، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بفتح تحقيق مستقل في مقتل ابنتهم برصاص جندي إسرائيلي، معتبرة أن التحقيق الإسرائيلي الجاري "غير كافٍ" لضمان العدالة.

وأكدت العائلة، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن"، أن "عائشة قُتلت بعملية إطلاق نار غير قانونية"، وشددت على ضرورة "ضمان المساءلة الكاملة" عن مقتلها. وأشار البيان إلى مقطع فيديو يُظهر لحظة إطلاق جندي إسرائيلي الرصاصة التي أصابت عائشة خلال مشاركتها في احتجاج سلمي بالضفة الغربية.

وأضافت العائلة: "على الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة لعائشة، ويجب ألا تكتفي بالتحقيق الإسرائيلي الذي لن يحقق العدالة لابنتنا".