البطريرك ميناسيان: قلب الكاردينال أغاجانيان وفكره كانا مرتبطين بلبنان وسعى إلى عقد المصالحات في البلد

اشار كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان الى ان الكاردينال كريكور بيدروس أغاجانيان كان السند والمدافع عن حقوق لبنان وانتمى إليه أكثر من مسقط رأسه وهو من مكّن العلاقات مع الفاتيكان.
واوضح البطريرك ميناسيان لـ "mtv"، بان قلب الكاردينال أغاجانيان وفكره كانا مرتبطين بلبنان، وسعى إلى عقد المصالحات في البلد وكان شعاره السلام والعدل وتميّز بطبعه المتواضع والمنفتح والمتقبّل للصعوبات.
ويتحضر لبنان لاستقبال جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاردينال كريكور بيدروس أغاجانيان الآتي من روما الى بيروت، الخميس في 12 ايلول 2024.
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