السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا يطالب برلين بالتوسط لإنهاء الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

حث أندريه ميلنيك، السفير الأوكراني السابق في ألمانيا، الحكومة الألمانية على بدء وساطة دبلوماسية لإنهاء في الحرب الأوكرانية.

وفي تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونج"، قال ميلنيك: " بشكل شخصي للغاية، أعتقد أن المستشار الألماني أولاف شولتس يمكن أن يصبح مبدعا ويستفيد من القنوات الدبلوماسية القائمة لألمانيا لاستكشاف ما إذا كانت المحادثات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ستكون مجدية"، مشيراً إلى أن السفارة الألمانية لا تزال قائمة في موسكو، وأضاف أن الأوكرانيين يثقون بالألمان.

يذكر أن ميلنيك شغل منصب السفير الأوكراني في ألمانيا من عام 2015 حتى عام 2022، وهو حالياً سفير أوكرانيا في البرازيل، واشتهر ميلنيك لدى الرأي العام الألماني بتصريحات هجومية طال بعضها المستشار شولتس.

كان المستشار شولتس قد رفض في يونيو الماضي مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبراً إياها "إملاء سلام".

يذكر أن بوتين طالب للدخول في محادثات بانسحاب القوات الأوكرانية بالكامل من دونتيسك ولوهانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا وإلغاء كافة العقوبات الغربية على روسيا.

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانسحاب روسيا الكامل من أراضي بلاده وعودة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.