ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 37 طفلا

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

استشهدت طفلة فلسطينية، اليوم السبت، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب سوء التغذية، ونقص العلاج، ليرتفع عدد من ارتقوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن "الطفلة يقين الأسطل توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات".

ووفق الوكالة، "يتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود".