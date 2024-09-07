ارتفعت 65%.. أسعار الشقق في أحياء العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مشروعات العاصمة الإدارية 65% تقريبا منذ بداية 2024% وحتى الآن، في ظل تراجع الطلب على الشراء منذ مارس الماضي مع تحرير سعر الصرف واستقرار سعر الدولار واختفاء السوق السوداء للعملة.

الارتفاع في أسعار الوحدات السكنية جاء بسبب البدء في تسليم المشروعات السكنية، والتشغيل الفعلي لمناطق كثيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل الحي الحكومي، ومجلس الوزراء، والبرلمان.

ورصد موقع الخليج 365، أسعار الشقق في أحياء العاصمة الإدارية والتي جاءت على النحو التالي:

- منطقة المستثمرين من أغلى المناطق في العاصمة الإدارية حيث وصل متوسط سعر المتر بها لـ 28 ألف جنيه.

- تراوح سعر المتر في الحي السكني السابع والحي السكني الثامن بين 24 و26 ألف جنيه، فيما سجلت بعض المشروعات أسعارًا تبدأ من 50 ألف جنيه للمتر.

- في الحي السكني الخامس جاردن سيتي، سجل متوسط سعر المتر 27 ألف جنيه، وفي بعض المشروعات وصل لـ 40 ألف جنيه.

- في منطقة الداون تاون سجل سعر المتر السكني بين 18 و21 ألف جنيه، بينما في منطقة الأعمال المركزية، وصل سعر المتر لـ 22 ألفًا.

- تراوح سعر المتر السكني في منطقة حدائق العاصمة وهي المدينة الأقرب للعاصمة الإدارية ويوجد بها سكن موظفي الحكومة لـ 11 آلف جنيه.

اقرأ أيضًا:

مقدم حجز 190 ألف جنيه.. قدم على شقة كاملة التشطيب بالتقسيط على 30 سنة

مقدم 15% وتقسيط بدون فوائد.. بدء حجز شقق "داره" في عواصم المحافظات