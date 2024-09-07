مصر تحصد فضية و5 برونزيات في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أسفرت نتائج منافسات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في نسخته السادسة والثلاثين، عن فوز الفريق المصري المشارك في البطولة بـ 6 ميداليات بواقع فضية و5 ميداليات برونزية.

وحصد الطالب يحيى عمارة، الميدالية الفضية بينما حصل على الخمس ميداليات البرونزية كل من: أحمد جمال، ومعز محمود، ومينا فؤاد، وعبد المجيد نور، وطارق أحمد.

وتصدرت الصين جدول ترتيب الفرق الفائزة حيث حصل على المركز الأول الطالب كانج سانج زهو، البولندي آدم ساميك بالمركز الثاني، وجاء في المركز الثالث براين إكسو من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأولمبياد الدولي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بمشاركة 96 دولة.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن أولمبياد المعلوماتية لم تكن مجرد مسابقة بل كانت احتفالًا بتنافس العقول والقدرة على التواصل والتغلب على التحديات، مشيرًا إلى أن البطولة أتاحت فرصة للتعاون وتبادل المعرفة بين أفضل الطلاب في مجال علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

وتوجه "عبد الغفار"، بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة العالمية وتوجيهاته بدعم الإبداع والابتكار، مؤكدًا أن الاهتمام بالشباب ودعمهم هو محور اهتمام الرئيس السيسي، وهو ما يظهر جليًا في الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمبادرات ومنتديات الشباب ومشروعاتهم.