تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية "مجموعات العمل النوعي" لـ9 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"مجموعات العمل النوعي" الإرهابية في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، لجلسة 9 نوفمبر؛ لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.

وقال أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، المتهمون من الأول للثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.