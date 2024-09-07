التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق على يد أبناء شقيقته في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهمين بقتل سائق توك توك خلال مشاجرة معه في البدرشين.

وكشفت التحقيقات، أن أقارب الضحية وأبناء شقيقته إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية وتعدي المتهمين عليه مما تسبب في مصرعه طعنا.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في قرية تابعة لمركز البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين من خلال التحريات، أن شابا تعرض لاعتداء خلال التشاجر مع آخرين تربطه بهم علاقة قرابة، بسبب خلافات أسرية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.