السعودية تدرس مشروعاً للتنقل لتيسير أداء العمرة وتقليل زمن المناسك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الراغبين بدء تقديم طلب إبداء الرغبات لمشروع تحسين تجربة التنقل في المسجد الحرام والمسجد النبوي عن طريق تأمين سلع وخدمات لتحسين التجربة وفقاً لنظام المشاركة بالدخل والذي يهدف إلى تطوير تجربة ضيوف الرحمن ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق إنشاء وتشغيل وسيلة تنقل مناسبة لتيسير أداء شعيرتي الطواف والسعي بالمسجد الحرام وفقاً لأفضل الممارسات والحلول المقدمة محلياً وعالمياً.

ويهدف المشروع إلى تصميم منظومة تنقل تناسب خصوصية المسجد الحرام وتسهم في تقديم تجربة وصول وطواف وسعي تصل إلى 100 ألف مستفيد يومياً في المواسم، وذلك من خلال الكفاءة التشغيلية لوسيلة التنقل المقترحة لتيسير الطواف والسعي بتقليل زمن أداء المناسك وتحسين مستوى الرضا العام من ( 78 ) حالياً إلى أكثر من ( 90% ) حسب معيار CAST ومؤشر قياس مركز أداء، بالإضافة إلى رفع كفاءة رحلة ضيف الرحمن بدءاً من الحجز مروراً باستخدام وسيلة التنقل المقترحة وحتى اكتمال العمرة أو الطواف أو السعي وتقليص مدة الإجراءات وفترة الانتظار للحصول على الخدمة.

وسيكون نطاق المشروع على كامل المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إمكانية التوسع إلى نقاط إنزال سيارات الأجرة بالمنطقة المركزية ومحطات النقل الترددية.