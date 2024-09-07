إصابة عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة، في قصف مدفعي إسرائيلي على منازل الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ٣٣ فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل الفلسطينيين شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكّثف من دبابات الاحتلال على الخليج 365 الشرقية من مخيم المغازي والغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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