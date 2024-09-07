شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار ياجي يضرب شمال فيتنام.. يقتلع الأشجار ويحمل القوارب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إعصار ياجي إلى اليابسة في شمال فيتنام اليوم السبت، وتجاوزت سرعة الرياح 149 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لوسائل إعلام حكومية.

وذكرت، أن إعصار ياجي ضرب اليابسة في مقاطعتي كوانج نينه وهايفونج، مقتلعًا آلاف الأشجار وحاملاً في طريقه القوارب في البحر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.





خسائر في الصين



وضرب الإعصار القوي "ياجي" إقليم هينان جنوبي الصين حيث صاحبته أمطار غزيرة ورياح قوية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 92 شخصا آخرين، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم السبت.

وكان الإعصار "ياجي" وهو الإعصار الـ11 خلال العام الجاري، قد وصل إلى اليابسة في الصين يوم الجمعة مرتين، حيث ضرب في البداية إقليم هينان ثم ضرب إقليم جوانجدونج، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).