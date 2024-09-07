قوى الامن: سباق تدريبي غدا صباحاً من المارينا إلى ثكنة ضبيه من دون منع مرور أو تحويل للسّير

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، بأن "جمعيّة بيروت ماراثون"، تنظم يوم غدٍ الأحد 8-9-2024، من السّاعة السّادسة لغاية السّاعة التّاسعة صباحاً، تمارين تدريبيّة يُشارك فيها حوالى 500 عدّاء وعدّاءة، وذلك من منطقة المارينا - ضبيّه باتجاه ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة ضبيّه)، والعودة باتّجاه الطريق البحريّة".

واضافت أنه "علماً أنّه لن يتم منع المرور أو تحويل السّير في المحلّة المذكورة. يرجى من السَّائقين أخذ العلم، والتّقيُّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السَّير التّوجيهيَّة، حفاظاً على سلامة العدّائين وتسهيلاً لحركة المرور".