اعلن مدير الاستخبارات الأميركي، أن "خلال الأيام المقبلة سيتم عرض إطار جديد للاتفاق بشأن غزة"، مشيرا الى أن "على القادة من جانبي إسرائيل وحماس تقديم تنازلات للوصول لاتفاق".
واوضح انه "تم الاتفاق على 90% من صفقة تبادل الرهائن ونواصل العمل لإنجاز الاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الاستخبارات الأميركي: خلال الأيام المقبلة سيتم عرض إطار جديد للاتفاق بشأن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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