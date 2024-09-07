شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ناعيا حلمى التونى: رسوماته جسدت مفهومًا مختلفًا للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

نعى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، حلمي التوني أحد رواد الرسم الصحفى وأحد أعمدة الفن التشكيلي والصحافة المصرية، مضيفا أن الثقافة والصحافة المصرية فقدت اليوم فنانًا وصحفيًا ومثقفًا من طراز فريد، كانت لوحاته ورسوماته تعبيرا عن مصر المبهجة وعن الواقع المصري بكل تفاصيله.

وأضاف خالد البلشى أن الراحل حلمي التوني يحمل رقم 969 في عضوية نقابة الصحفيين، وكان أحد أعمدة جيل الرواد بينما شكلت رسوماته عنوانًا لجماليات الفن الصحفي، وكيف يصير الرسم الصحفي إضافة في الشكل والمضمون، وإضافة للمحتوى الأصيل ومعبرا عن أحلام الناس.

وتابع :"وداعًا الأستاذ حلمي التوني، وداعًا أيها المبدع الجميل والإنسان الذي جسدت رسوماته مفهومًا مختلفًا للإنسانية والجمال، وخالص العزاء لكل أصدقائه وتلاميذه ومحبيه، سلّم لنا على كل الجميلين الذين تركونا بينما بقيت أعمالهم وأعمالك لتخلد ذكرى عصر جميل، وعزاؤنا أنكم أتحتم لنا بما تركتم أن تتشارك معكم قيمكم وقيمتكم".