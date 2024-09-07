بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء العنف القبلي خلال زيارته لبابوا غينيا الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، إلى ضرورة وقف العنف القبلي في بابوا غينيا الجديدة، وذلك خلال زيارته الحالية التي تستغرق أربعة أيام إلى الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

وناشد البابا فرنسيس - حسبما ذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، اليوم السبت الجميع التحلي بالمسؤولية لوقف دوامة العنف والسير بعزم بدلا من ذلك على الطريق الذي يؤدي إلى التعاون المثمر.

ودعا البابا فرنسيس إلى تطوير الموارد الطبيعية للبلاد بشكل مستدام بما يحسن من جودة حياة الجميع دون استثناء لأي أحد من خلال التعاون الدولي والاحترام المتبادل والاتفاقيات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وكان البابا فرنسيس قد وصل أمس /الجمعة/ إلى بابوا غينيا الجديدة، ثاني محطات جولته الآسيوية بعد زيارة لإندونيسيا امتدت لثلاثة أيام، وسيمكث فيها حتى يوم الاثنين المقبل. ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى تيمور الشرقية وسنغافورة قبل أن يعود إلى روما في الـ13 من سبتمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن بابوا غينيا الجديدة تحتوي على أحد أكبر احتياطات الذهب كما أنها مصدر رئيسي للغاز الطبيعي والنفط.

ولدى بابوا غينيا الجديدة، التي يقطنها مئات القبائل، تاريخ طويل من العنف العرقي، إذ أسفرت هجمات عنيفة وقعت في ثلاث قرى نائية في شهر يوليو الماضي عن مقتل نحو 26 شخصا على الأقل؛ وفقا للأمم المتحدة.