الجزائريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد

ياسر رشاد - القاهرة - يتوجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتنافس في هذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين هم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون (78عاما) والصحفي السابق رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (41 عاما) ورئيس حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي عبد العالي حساني شريف (57 عاما).

وهذه هي الانتخابات الثانية بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل نحو خمس سنوات، وأدت إلى تنحي الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم، بعد أكثر من 20 عاماً على رأس السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش، وتغلق الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن تظهر النتائج الأولية مساء السبت، على أن تعلن النتائج الرسمية يوم الأحد.

وبحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل البلاد موزعين على 47 في المئة نساء، و53 في المئة رجال يمكنهم التصويت، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 في المئة.

وبالنسبة للمقيمين في الخارج، فقد جرت عملية التصويت، الاثنين الماضي، ودُّعي إليها أكثر من 800 ألف ناخب، بحسب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وانطلقت، الأربعاء الماضي، عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الجزائر.

وفي 21 مارس الماضي قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تبكير تنظيم الانتخابات الرئاسية عن موعدها في ديسمبر\ المقبل، وبرر ذلك "بأسباب تقنية محضة".

"وعود المرشحين"

ركز المرشحون الثلاثة في خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتعهدوا بالعمل على تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد؛ ليصبح أقل ارتهانا بالمحروقات التي تشكل 95 في المئة من موارد البلاد من العملة الصعبة.

والجزائر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا، إذ تشكل عائدات المحروقات ثلاثة أخماس دخل الدولة الموجه لدعم البنزين والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية، والسلع الأساسية.

وعلى المستوى الخارجي، يتوافق المرشحون في مواقفهم إزاء "الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن استقلال الصحراء الغربية الذي تنادي به جبهة البوليساريو والجزائر، في مواجهة المغرب".