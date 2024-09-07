هيئة فلسطينية: غزة تعاني من مستويات خطيرة للمجاعة

ياسر رشاد - القاهرة - بسبب القيود الإسرائيلية على المساعدات..

أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، رتيبة النتشة أن سكان قطاع غزة، بما في ذلك الأطفال، يعانون من مستويات خطيرة من المجاعة التي صنفت عالمياً بأنها تقترب من المرحلة الرابعة، وذلك بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع.

وقالت النتشة - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (النيل للأخبار) اليوم السبت - "إنه بالرغم من تمكن بعض المؤسسات الدولية من تنسيق إدخال المواد الغذائية إلى غزة، لا يزال الأمن الغذائي معدومًا، حيث أن الكميات ونوعية الأغذية المتوفرة لا تكفي لتلبية احتياجات السكان بشكل مستدام، بما في ذلك الأطفال والنساء المرضعات والحوامل ".

وأضافت أن تراكم الأزمة على مدار الأشهر الماضية أدى إلى ظهور مستويات عالية من سوء التغذية للأطفال، فضلاً عن انعدام الأمن الغذائي الكامل لجميع سكان القطاع .

وأكدت أن قطاع غزة قبل الحرب كان محاصرًا لفترة طويلة، مما أدى إلى عدم وجود مخزون غذائي كافٍ لهم ، موضحة أن السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية الطارئة التي تُدخل عبر المعابر التي شهدت تأخيرات واختيارات انتقائية في إدخال المواد الغذائية والدوائية .

"المنظمات الأهلية الفلسطينية" تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا على كافة المستويات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل كامل وإدخال المساعدات على الفور.

وقال الشوا ـ في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم السبت إن القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات ومنعه خروج المرضى لتلقي العلاج والاعتداءات المتكررة على المستشفيات وخروج معظمها من الخدمة يزيد المعاناة الإنسانية، والتي يدفع ثمنها الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضح أن هناك 40 ألف نازح يعيشون في كيلومتر واحد في مراكز إيواء أوضاعها صعبة للغاية، مشيرا إلى أن أكثر من ربع مليون نسمة نزحوا خلال شهر أغسطس الماضي في ظل ظروف تزداد تعقيدا وصعوبة.

وأشار الشوا إلى أن المساعدات الانسانية أصبحت شحيحة للغاية، وهو ما ينعكس سلبا على صحة الفلسطينيين وخاصة الأطفال الذي يعانون من سوء التغذية الحاد.

شهيدان وعشرات الجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، بينهم أطفال، صباح اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع، فيما وصل 33 مصابا إلى المستشفيات، إثر قصف الاحتلال المدفعي على مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأشارت إلى أن طائرة الاحتلال المروحية "اباتشي" تطلق النار بشكل مكثف في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما تجدد القصف المدفعي على شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط الملعب البلدي في منطقة أرض المفتي شمال شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ السابع من أكتوبر إلى 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام والمدمع، فجر اليوم السبت، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من أحياء البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع؛ ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص، وآخرين بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل، فيما اعتدى مستوطنون على رئيس مجلس قروي سوسية بمسافر يطا.

كما أطلق جيش الاحتلال النار باتجاه مركبات الفلسطينيين في منطقة أم الخير، ونكل بركابها؛ ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين بين خرب يطا ومدينة يطا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع، وفتشت عددا من المنازل، فيما شددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز العسكرية، ونكلت بالفلسطينيين خلال احتجازهم، أو احتجاز مركباتهم، في معظم مناطق محافظة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا فلسطينيا من قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في القرية.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ستة فلسطينيين، أحدهم من بلدة بيتونيا غربا، أثناء مروره على حاجز طيار بين قرية الطيبة شرقا، ومدينة أريحا، فضلا عن اعتقال خمسة آخرين - لم تعرف هويتهم بعد، أثناء مرورهم على حاجز عين سينيا شمالا، بحسب مصادر محلية.