بريطانيا: على الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - ثمن عضو البرلمان البريطاني شوكت آدم، قرار بلاده بتعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، داعيا إلى مواصلة الضغط على (تل أبيب) بشكل جماعي؛ لوقف الخروقات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال آدم في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية من لندن -: "يجب على الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كامل"، مستنكرا في الوقت ذاته جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي تخترق كافة القوانين الإنسانية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وشدد على أنه يجب مواصلة المفاوضات مع إسرائيل وبذل المزيد من الجهد والضغط بشكل أكبر لإنهاء الأزمة في غزة، محملا الولايات المتحدة وألمانيا المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث في غزة جراء استمرارهما في دعم إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الحرب على الشعب الفلسطيني.

وردا على سؤال حول إمكانية اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، قال آدم :"إن من الإجراءات المهمة التي يجب أن تفعلها بريطانيا في بادئ الأمر أن تعترف بدولة فلسطين وتعمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري وإيصال المساعدات الإنسانية الملحة إلى أهالي غزة".