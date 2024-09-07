رئيس أركان الجيش الكويتي يؤكد ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية للجيش، وأهمية مواصلة العمل الجاد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من مختلف وحدات الجيش بتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان اليوم السبت أن "ذلك جاء خلال زيارة الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، التفقدية لعدد من الوحدات والمواقع العسكرية داخل الجيش الكويتي، حيث اطلع خلالها على الجاهزية القتالية والإدارية واستمع إلى إيجاز حول مجريات سير العمل".