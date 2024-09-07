دياب: منظومة الفساد عملت على إسقاط حكومتي عندما وضعت خطة اقتصادية

أشار رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في كلمة له خلال رعايته مؤتمرا حضوريا وافتراضيا بعنوان اقتصاد المعرفة وإمكانية المواكبة عربيا، في بعلبك الى ان منظومة الفساد في لبنان عملت على إسقاط حكومته عندما وضعت خطة اقتصادية، وعندما اكتشفنا أن هناك منظومة عميقة تحكم البلد وتديره نحو الاقتصاد الريعي وترفض أي محاولة لتخفيف قبضتها على البلد ومستقبله .

وراى دياب أن المؤتمر يمكن أن يكون بوابة عبور لطبيعة لبنان الاقتصادية وجوهر لبنان الاقتصادي بما لدينا من كفاءات عالية لاستخدام الأفكار والمعلومات وستكونون رأس حربة في هذه المهمة .

وختم مشيرا إلى أن المؤتمر يبشر لبنان بأنه خطا خطوة ثابته نحو اقتصاد المعرفة .