رعيّة الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بالقداس الإلهي في كنيسة مار ميخائيل لمناسبة عيد ميلاد والدة الإله

احتفلت رعيّة الشويفات للروم الأرثوذكس بالقداس الإلهي في كنيسة مار ميخائيل المدبّر، حيث ترأس القدّاس كاهن الرعيّة الأب الياس كرم، وعاونه في الخدمة الشماس عمانوئيل المر، لمناسبة عيد ميلاد والدة الإله، والمعروف بعيد صيدنايا، وذكرى أعجوبة الملاك ميخائيل في كولوسي.

واشار الأب كرم الى "دور القدّيسة مريم في حياة المؤمنين والكنيسة، مركّزًا على طاعتها للكلمة وعلى تواضعها وعفتّها وعلى دورها في مشروع الله الخلاصي"، داعيًا الجميع إلى "الامتثال بها....كما رفع كرم الصلاة على نيّة السلام في لبنان والعالم أجمع".

وشدد نقيب المحامين فادي مصري على أنّ "الشويفات عزيزة على قلبه لأنها مدينة والدته وأجداده، وتمثّل العيش الواحد والأصالة والوطنية، وهي مدينة العلم والأخلاق والمبادىء وبطل الاستقلال الأمير مجيد ارسلان".

واستذكر مصري أول زيارة له إلى تلة المدبر، حيث "أشعل أضواء السيارة من أجل رفع الصلاة وإكمال القراءات، ووقتها كانت الكنيسة عبارة عن مذبح فقط، وتوقّف عند الجهد الجبّار الذي بُذل من أجل توسيع الكنيسة، كما وأثنى لهذه الغاية على دور الأب كرم الذي امتلك الإرادة والتصمبم لتحقيق ذلك".

واشار في كلمته، الى أن "وجودكم اليوم أكبر مكافأة له، لأنّه بنى الحجر وساهم في عودة الأهالي إلى مدينتهم وأرض أجدادهم"، مؤكدا أن "عيد والدة الإله يجمع رعايا القرى والبلدات والمجاورة".

وأشار الى "أهمية المحافظة على تقليد العيد".