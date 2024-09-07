رازي الحاج افتتح مهرجانات بسكنتا بنسختها الثالثة

افتتح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج مهرجانات بسكنتا بنسختها الثالثة، بحضور النائب جهاد بقرادوني ومعاون خادم رعية دير مار يوسف - بسكنتا الاب إلياس الجمهوري ورئيس واعضاء مركز بسكنتا في حزب القوات اللبنانية وفعاليات بلدية واختيارية ورئيسة واعضاء مؤسسة وديع الحاج وحشد من الاهالي. يذكر ان "مهرجانات بسكنتا" من تنظيم مؤسسة وديع الحاج وبالتعاون مع street festival وتقام في ساحة كنيسة مار يوسف بسكنتا وتستمر حتى مساء الاحد ٨ ايلول.

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