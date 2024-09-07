"صرف الإسكندرية": حصول محطتي المنتزه وسيدي بشر على شهادة الأيزو- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، حصول محطتي المنتزه 6 وسيدي بشر 3 على اعتماد شهادة الأيزو ISO 45001 عقب الانتهاء من أعمال المراجعة الخارجية للجهة المانحة لشهادات الأيزو.

وأشار إلى أن اعتماد المحطتين يعكس مدى اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي مخاطر متوقعة داخل بيئة العمل، وزيادة سلامة الموظفين، فضلًا عن خلق ظروف عمل أكثر موثوقية.

وأضاف نافع، في بيان، أن شهادة أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يسهم في دعم جهود الشركة لضمان سلامة العاملين والمتعاملين ضد أي مخاطر تهدد سلامتهم ويعمل على تحسين السلامة الفردية.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الاعتماد سيسهم أيضًا في تحسين كفاءة الأداء في العمل، وتقييم المخاطر المحتملة والتصدي لها، والوقاية من المخاطر، والمساعدة على تقليل إصابات العمل.