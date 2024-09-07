روسيا تعلن حالة الطوارئ في مقاطعة فورونيج عقب سقوط مسيرة أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الروسية، حالة الطوارئ في منطقة "أوستروجوجسكي" بمقاطعة "فورونيج"، جنوب غربي البلاد، بعد اندلاع حريق ووقوع انفجارات نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

وقال حاكم "فورونيج" ألكسندر جوسيف، بحسب موقع "روسيا اليوم"، إنه يجري إجلاء سكان أحد المراكز السكنية في المنطقة.

وأضاف أنه، بحسب المعلومات الأولية، لا توجد إصابات بين المدنيين.

وفي وقت سابق، قال "جوسيف" إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة وقوات الحرب الإلكترونية في منطقة "أوستروجوجسكي" رصدت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود" واثنتين أخريين فوق مقاطعة "كورسك".

وفي السياق، أفاد سيرجي ليبيديف، منسق العمل السري الموالي لروسيا بمقاطعة "نيكولايف"، بأن الجيش الروسي وجه الليلة الماضية عدة ضربات قوية استهدفت مدينة "نيكولايف"، بجنوب أوكرانيا.

وأشار إلى أن الضربة الأولى كانت ضد موقع لتجمع المدربين والمظليين الأجانب الذين يقومون بتدريب قوات الإنزال الأوكرانية.

وأصابت الضربة الثانية، بطارية واحدة، على الأقل، من راجمات "هيمارس" الثلاث، التي تطلق بشكل شبه يومي صواريخ بعيدة المدى باتجاه سكادوفسك وشبه جزيرة القرم".

وردا على هجمات قوات كييف على أهداف روسية، توجه القوات الروسية بشكل دوري ضربات، مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.