البيت الأبيض: بايدن يستضيف رئيس الوزراء البريطانى 13 سبتمبر الجاري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض،"كارين جان - بيير"، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء البريطانى " كير ستارمر " يوم 13 سبتمبر الجارى، لبحث القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت كارين جان، في بيان صحفي تلته فيما يتعلق بهذا الشأن ونشر اليوم السبت ، إن:"اللقاء بين الزعيمين سيكون ثانى اجتماع يعقد بينهما منذ انتخاب ستارمر رئيسا لوزراء بريطانيا خلال شهر يوليو الماضى، وأنه من المتوقع أن يجريا مباحثات معمقة بشأن القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك ، بما فى ذلك الحرب الدائرة فى كل من أوكرانيا وقطاع غزة ، وقضايا أخرى.

وأشارت إلى أن المباحثات ستتضمن مسألة الاستمرار فى تقديم الدعم إلى أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، بالإضافة إلى بحث مسألة تأمين إطلاق سراح الرهائن والسعى للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار من أجل إنهاء الحرب فى غزة.

ولفتت إلى أنه سيتم أيضا بحث مسألة حماية الملاحة الدولية فى البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين الذين تدعمهم إيران، والمضى قدما فى العمل لكى تكون منطقة الاندو- باسيفيك منطقة مفتوحة وحرة.. كما سيبحثا فرص تعزيز التعاون الأمريكى ــ البريطانى لتأمين سلاسل الإمداد وسبل مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.