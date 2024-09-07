الرئيس الروسي: عمل النقابات في بريكس يكتسب زخما جديدا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أنشطة نقابات مجموعة "بريكس" تكتسب زخما جديدا، وذلك بعد انضمام "دول ضخمة باقتصادات دينامية النمو إليها".

وأضاف بوتين، في كلمة أمام منتدى نقابات "بريكس" الثالث عشر، ألقاها نيابة عنه رئيس اتحاد النقابات المستقلة في روسيا ميخائيل شماكوف، وأوردها موقع "روسيا اليوم"، إن "التفاعل بين النقابات الوطنية والعمال يعد عنصرا أساسيا في علاقات الشراكة بين دول "بريكس""، معتبرا أن هذا المنتدى "يتمتع بمكانة دولية عالية لسنوات عديدة، ويلعب دورا هاما في الحركة النقابية العالمية".

وقال الرئيس الروسي إنه " بعد التوسع الأخير للمجموعة بفضل انضمام بلدان كبيرة ذات اقتصادات نامية ديناميكيا، اكتسبت النشاط نطاقا جديدا"، مشيرا إلى أن أهداف المنتدى تتوافق، إلى حد كبير، مع أجندة الرئاسة الروسية للمجموعة، وأنه من المهم "تحديد أهداف طموحة، يمكن تحقيقها بالاشتراك مع دول "بريكس".

ورأى أن المهام الطموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تقف أمام جميع دول "بريكس" لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا من خلال مواصلة حل المشاكل المتعلقة بمكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، وحماية الحقوق والمصالح في تحقيق الإمكانات الإبداعية وتحسين المهارات المهنية للمواطنين.

وفي إطار فعاليات المنتدى المنعقد في سوتشي، يناقش ممثلو النقابات والهيئات الحكومية من دول مجموعة "بريكس"، العديد من القضايا المتعلقة بالعمل والإنتاج.