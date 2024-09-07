الصين والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز قدرات الجيش الكونغولي

ياسر رشاد - القاهرة -

وقعت الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية تعاون عسكري تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لصحف محلية، اليوم السبت، فإن التوقيع على الاتفاقية جاء على هامش المنتدى التاسع للتعاون الصيني الأفريقي الذي استضافته بكين في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.

وتغطي هذه الاتفاقية عدة مجالات للتعاون لاسيما التدريب العسكري وتبادل الخبرات وتوريد المعدات العسكرية؛ بهدف تحسين الاستعداد العملياتي للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تواجه تحديات أمنية كبرى خاصة في منطقة البحيرات العظمى.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الكونغولية أن "التدريب وتبادل الخبرات سيكونان ضروريين للسماح للقوات الكونغولية بالاستفادة من الخبرة الصينية في مختلف استراتيجيات الدفاع".

وتابع البيان أن الشراكة مع الصين ستمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تحديث ترسانتها العسكرية بفضل توفير المعدات المتطورة، مؤكدا أن "اتفاقية التعاون العسكري ستعزز العلاقات المتنامية بين بلدينا، اللذين يتعاونان بالفعل في مجالي البنية التحتية والتعدين وحاليا في الدفاع".

وفي سياق متصل، وصل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية جاكيمين شاباني، يوم أمس إلى بكين للمشاركة في الحوار الوزاري بين الصين وشرق إفريقيا والمقرر عقده في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري .