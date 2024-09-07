زيلينسكي في منتدى اقتصادي بإيطاليا للحث على دعم بلاده

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركته اليوم السبت في منتدى البيت الأوروبي- أمبروسيتي بمدينة تشيرنوبيو الإيطالية، حيث سيكرر دعواته للحصول علي المزيد من الأسلحة في مواجهة التوغل الروسي بشرق بلاده.

وذكر راديو "لاك" السويسري أن الرئيس الأوكراني دافع عن قضية بلاده الليلة الماضية ، أمام المشاركين في المنتدى الذي يشبه دافوس المصغر وتستمر فعالياته حتى غدا الأحد على ضفاف بحيرة كومو، وهي قريبة جدا من الحدود مع تيتشينو.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى المنتدى أمس الجمعة بعد ساعات قليلة من مطالبة حلفائه "بالمزيد من الأسلحة"، وذلك خلال اجتماع لمؤيدي كييف الدوليين في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بغرب ألمانيا.

وأشار زيلينسكي على "تليجرام " إلى أنه يعتزم الاجتماع اليوم في "تشيرنوبيو" مع ممثلي الشركات الإيطالية ورئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني والذي من شأنه أن يضمن له دعما مستمرا، حتى وإن كان أحد شركاء ائتلافها اليميني واليميني المتطرف ماتيو سالفيني معارضا بشدة لأي توغل من جانب كييف داخل الأراضي الروسية، وهو ما نفذه الجيش الأوكراني بالفعل منذ بداية أغسطس الماضي.

ولم يتأكد في هذه المرحلة عقد لقاء بين زيلينسكي وفيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، المعارض للمساعدات الغربية لأوكرانيا والمقرب من الكرملين، لكن قال إنه سيلتقي " بالطبع " مع الرئيس الأوكراني في تشيرنوبيو إذا أتيحت الفرصة لذلك.

وأكد أوربان للصحفيين: "إن العلاقات بيننا جيدة". مردفا بالقول :"إذا لم يكن هناك حوار، فلن تكون هناك فرصة لإحلال السلام".