إيران تنفي إمداد روسيا بصواريخ باليستية في حرب أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - نفت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التقارير الإعلامية الغربية، التي أفادت بأن طهران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وقالت البعثة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت، إن موقف إيران بشأن حرب أوكرانيا، الذي يؤكد ضرورة الامتناع عن أي إجراء يؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية، لم يتغير.

وأضافت "تعتبر إيران تقديم المساعدة العسكرية للأطراف المشاركة في الصراع - مما يؤدي إلى زيادة الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية والابتعاد عن مفاوضات وقف إطلاق النار - غير إنساني إن إيران لا تمتنع عن الانخراط في مثل هذه الإجراءات فحسب، بل تدعو أيضًا الدول الأخرى إلى وقف إمداد الأطراف المشاركة في الصراع بالأسلحة".

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعربوا أمس/الجمعة/ عن قلقهم إزاء ما وصفوه بــ "التصعيد الخطير في حرب أوكرانيا"، بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية تفيد بأن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا.

وكثيرًا ما وجهت دول غربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اتهامات لإيران بتزويد روسيا بالأسلحة منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

كما رفض سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني بشكل قاطع يوم الخميس الماضي، المزاعم التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة ومضللة" في خطابين أرسلهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث التي تتهم إيران "متورطة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا وتساهم بشكل كبير في تصعيده من خلال توريد الأسلحة المتقدمة".

واعتبر أن إمداد الأسلحة الغربية "أطال" أمد حرب أوكرانيا وألحق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.