بلينكن: واشنطن ستواصل تطبيق العقوبات على فنزويلا

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته جمهورية الدومينيكان من أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات على فنزويلا، بعدما صادرت واشنطن الاثنين طائرة للرئيس نيكولاس مادورو.
واكد بلينكن انه "كنا واضحين جدا. سنطبق عقوباتنا وإذا رأينا انتهاكات سنتصرف. هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل فعله".
وأضاف بلينكن "إرادة الشعب الفنزويلي لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا. لكن للأسف، لم تنعكس هذه الإرادة وتلك الأصوات في ما حدث منذ ذلك الحين. من الضروري وضع فنزويلا على مسار ديموقراطي واضح".
من جهته أكد رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر، انه "سنواصل الدفاع عن الحقوق الديموقراطية وإظهار التعاطف حيال الوضع في فنزويلا".
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