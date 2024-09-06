"النشرة": مدفعية اسرائيلية استهدفت ٲطراف بلدة ميس الجبل والمنطقة الحرجية بين عيترون ومارون الراس

افاد مراسل "النشرة"، بأن "مدفعية اسرائيلية استهدفت ٲطراف بلدة ميس الجبل"، مشيرا الى أن "الطيران المسّير الاسرائيلي استهدف المنطقة الحرجية بين عيترون ومارون الراس". كما افاد بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفاً منزلاً في بلدة الضهيرة"، لافتا الى ان "المدفعية الاسرائيلية استهدفت بقذائف من العيار الثقيل منطقة تل النحاس وبلدة كفركلا".

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