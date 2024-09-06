قائد الجيش تفقد عناصر المغاوير بالقرنة السوداء: المساس بالسلم الأهلي ممنوع والظروف الصعبة تستدعي المزيد من الصبر

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون عناصر فوج المغاوير المتمركزين في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، حيث اعتبر أن وجودهم ضروري وشديد الأهمية لحفظ الأمن ومنع الإشكالات والحؤول دون سقوط ضحايا، لا سيما بوجود خلافات حول الأراضي في المنطقة، وهي محل متابعة من القضاء المختص.

وتوجه إلى العناصر بالقول: "وجودكم ضمانة الاستقرار في هذه المنطقة، حيث تنفذون مهمات متواصلة ضمن طبيعة وعرة وقاسية، لكن لا مستحيل أمام إصراركم لأنكم مقتنعون بقدسية مهمتكم". وأضاف: "ألمس في عيونكم الإرادة الصلبة والمعنويات العالية، وأفتخر بكم وبرفاقكم المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية، سواء على الحدود أو في الداخل، وبما تنجزونه يوميًّا لحماية وطننا وأبنائه. ليكن انتماؤكم للبنان وحده، وولاؤكم للجيش، وابقوا فخورين بهويتكم اللبنانية". وختم مؤكدًا أن المساس بالسلم الأهلي ممنوع، وأن الظروف الصعبة تستدعي المزيد من الصبر والتضحية بهدف الحفاظ على المؤسسة والوطن.