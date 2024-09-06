3 أساتذة من الأكاديمية العربية يحصلون على درجة الزمالة البريطانية العليا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن حصول ثلاثة من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس على درجة الزمالة البريطانية العليا وهي من أعلى التكريمات الأكاديمية.

وحصل على درجة الزمالة البريطانية العليا كل من الدكتورة غادة القط، أستاذ الموارد البشرية والسلوك التنظيمي بكلية الإدارة والتكنولوجيا ومساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة رشا عبد العزيز، أستاذ نظم المعلومات والأعمال الرقمية بكلية الإدارة والتكنولوجيا، رئيس قسم نظم معلومات الأعمال، والدكتورة إيمان محب، أستاذ الاقتصاد بكلية الإدارة والتكنولوجيا.

وتعد الزمالة البريطانية العليا شهادة دولية تختص بقياس جودة الممارسات المهنية والقيادية التي تقدمها المؤسسة لدعم عملية التعليم والتعلم ورفع جودة التعليم العالي المُقدم للطلاب من خلال تقييم أعضاء هيئة التدريس المُتميزين لديها.

ويعد الحصول على الزمالة البريطانية العليا التي تُمنح من مؤسسة تطوير التعليم العالي ببريطانيا من المُتطلبات الأساسية في تقييم جودة الجامعات، لما له من أهمية تتمثل في تطوير القدرات التعليمية والقيادية لأعضاء هيئة التدريس وتعزيز الجودة التعليمية في المؤسسات التعليمية.

يشار إلى أنه اجتاز مرحلة التقييم والتأهل للحصول على درجة الزمالة البريطانية العليا 5 أعضاء هيئة التدريس فقط من الجامعات المصرية، بينهم 3 أعضاء هيئة تدريس من الأكاديمية من بين 140 عضو هيئة تدريس من عدد من الجامعات في مصر عام 2024.

يذكر أن عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الزمالة البريطانية العليا من الجامعات عددهم 15,763 عضو هيئة تدريس من أكثر من 100 دولة حول العالم، وفقاً للبيانات الصادرة من جهة التقييم البريطانية "Advance HE".