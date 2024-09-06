محافظ البحيرة: بحيرة إدكو ثروة قومية ونسعى لدفع العمل بمشروع تطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

استقبلت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة ، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لبحث عدد من الملفات على رأسها موقف بحيرة إدكو.

أكدت عازر أهمية مشروع تطوير البحيرات، بوصفها ثروة قومية على المستوى المائي والإنتاج السمكي وتحقيق التوازن البيئي، وتحسين جودة المياه والتقليل من الملوثات البيئية، وتحسين إنتاجية وجودة الأسماك بها وتطوير قدرات وآليات الصيد بها وتوفير فرص عمل للمواطنين، مع توفير فرص استثمارية واعدة تخدم المواطنين وتحقق الصالح العام.

وأشارت محافظ البحيرة، إلي أن المحافظة مستمرة فى تقديم كافة سبل الدعم واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام الجهات المنفذة لدفع العمل بمشروع تطوير بحيرة إدكو، مشددة على إستمرار تنفيذ قرارات إزالة التعديات والمسطحات الخضراء الواقعة عليها بالتنسيق مع المسطحات المائية، مع الالتزام بعمل الدراسات البيئية أولا بأول للحفاظ على المقدرات البيئية للبحيرة والمناطق المحيطة بها.

واستعرض المدير التنفيذي الدور الذي يقوم به جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يتطلع إلى دعم وتوسيع قاعدة التعاون مع القيادات التنفيذية من أجل حماية وتنمية المصايد السمكية، و تقديم الخدمات للعاملين بمجتمع الصيد، سواء الصيادين أو أصحاب المزارع السمكية، والتي سينعكس آثارها إيجابًا على قطاع الثروة السمكية المصري.

وأشار فرحات إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الثروة السمكية، الذي يعد أحد أكبر وأهم القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، كما تتيح فرص عمل للشباب، ويعزز من الدور الذي يلعبه القطاع السمكي في نمو الإقتصاد القومي.

شهد اللقاء بحث عددًا من الملفات الهامة والتطورات الحالية والمستقبلية، ومنها مناقشة أعمال التطوير والتكريك التي تتم في بحيرة إدكو، واستعراض القرار رقم (329) والخاص بحصر أماكن الاستزراع السمكي بالبحيرة وإخطار المحافظة بها، على أن يتم التواصل والتنسيق بين المحافظة والجهاز وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة سير العمل بها.