جولات مفاجئة في أي وقت.. وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد المساجد فجرًا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فجر اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة على مساجد إدارة أوقاف شرق، لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة للمساجد.

وشدد وكيل الوزارة، أن الجولات المفاجئة مستمرة دون توقف في أي وقت وأي مكان لإثابة المجتهدين ومعاقبة المقصرين بهدف المتابعة الميدانية للمساجد والتأكد من انضباط العاملين بها

وفي سياق متصل، أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية قافلة دعوية من مسجد علي الدين بإدارة أوقاف العامرية أول بحضور الشيخ وسام علي كاسب، مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية.

وبدأت القافلة الدعوية بانعقاد مقرأة الأئمة، ثم مجلس الصلاة والسلام على رسول الله، ثم انطلق الأئمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد تحت عنوان "وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الهدف المراد توصيله من خلال الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى البعد التام والاجتناب التام للطلاق وكل ما يؤدي إليه من أسباب، وذلك من خلال التأكيد على مكانة الزواج وقيمته السامقة العالية، وبيان فائدة وصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ.

وشدد على الأئمة بالالتزام بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة وقتًا وموضوعًا، منوهًا إلى انعقاد لقاء الطفل الأسبوعي بمسجد سليمان محمود بإدارة شرق اليوم الجمعة.