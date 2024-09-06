ودعوا الصيف والبحر.. تراجع نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية رغم عطلة "الويك إند"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 52 شاطئًا، اليوم الجمعة، نسب إقبال أقل من المتوسط رغم عطلة "الويك إند" وذلك لانشغال المواطنين بالتحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إلى أن نسب الإشغال قلت بشكل كبير ما يضمن قضاء يوم هادي على الشواطئ، داعيًا المواطنين لاستغلال الفرصة لتوديع الصيف والبحر قبل الدراسة.

وأعلنت إدارة السياحة والمصايف رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي والرايات الصفراء على شواطئ العجمي والقطاع الغربي، مؤكدة انتشار المنقذين بكافة الشواطئ للتعامل مع أي حالة غرق.

وشددت على رواد الشواطئ بعدم دفع أي إكراميات للعمال أو إلقاء الأكياس البلاستيك والقمامة على الرمال أو في البحر، بالإضافة إلى عدم الخروج بملابس البحر في الطريق العام.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.